Moussa Dembélé et Djiku lors de Strasbourg – OL (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Ce vendredi à 21 heures, l'OL se rend sur la pelouse de Strasbourg pour l'ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Avant ce match, les Lyonnais sont invaincus depuis 2018 à la Meinau et ont remporté 66% de leurs matches dans ce stade au 21e siècle.

Il y a presque un an jour pour jour (le 10 avril 2022), l'Olympique lyonnais se rendait du côté de Strasbourg pour affronter Dimitri Liénard et ses coéquipiers dans le cadre de la 31 journée de Ligue 1 2021-2022. Durant la partie, Ibrahima Sissoko (Strasbourg) et Karl Toko-Ekambi (OL) avaient été les buteurs. Finalement, les deux équipes n'avaient pas réussi à se départager (1-1). À la Meinau, il est rare que l'équipe rhodanienne ne prenne pas le dessus sur les Alsaciens. En effet, au 21e siècle, sur ses 12 matches effectués dans l'enceinte strasbourgeoise, Lyon en a gagné 8.

5 ans d'invincibilité

La dernière défaite de l'OL en terre alsacienne remonte au 12 mai 2018. Les Gones s'étaient inclinés en toute fin de rencontre sur un coup-franc de Dimitri Liénard dans le temps additionnel (3-2). Ce revers n'est que le deuxième de la formation lyonnaise chez les Strasbourgeois depuis le début des années 2000. Le premier remonte par ailleurs au 2 février 2000, défaite 4-2. Le ratio de victoire de l'Olympique lyonnais au 21e siècle à Strasbourg est de 66% (8 victoires, 2 nuls, 2 défaites).