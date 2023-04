Strasbourg - OL : le Racing a retrouvé la forme avant Lyon

Gerzino Nyamsi face à Houssem Aouar lors de Strasbourg – OL (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Avant la réception de l'OL vendredi, Strasbourg est sur une série de deux victoires consécutives. Une première cette saison.

Le Racing Club de Strasbourg vit son année la plus compliquée en Ligue 1 depuis son retour dans l'élite en 2017. À six journées de la fin du championnat, les hommes de Frédéric Antonetti sont 15es à égalité (32 points) avec Brest (17e) le premier relégable. Malgré cela, les Alsaciens vont mieux depuis quelques semaines. Sur leurs 5 derniers matches, ils sont sortis vainqueurs par trois fois. De plus, ils sont actuellement sur une série de deux victoires consécutives. Jamais ils n'avaient réussi à enchaîner autant de succès cette saison.

L'OL va-t-il se "venger" du match aller ?

À l'approche de la rencontre face à la formation de Laurent Blanc, les Strasbourgeois n'ont qu'un seul objectif : obtenir un maximum de points pour se maintenir. Pour le compte de la 19e journée de Ligue 1 le 14 janvier dernier, les Bas-Rhinois l'avaient emporté au Parc OL sur le score de deux buts à un. Aholou et Diallo avaient été les buteurs.