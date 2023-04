Oriane Jean-François (PSG) et Daniëlle van de Donk (OL) (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Pour la finale de Coupe de France féminine opposant l'OL au PSG, le 13 mai à Orléans, la billetterie est désormais ouverte pour le grand public.

Le samedi 13 mai (16 heures) à Orléans, le coup d'envoi de la finale de Coupe de France féminine sera donné entre l'OL et le PSG. Pour cette occasion, la billetterie de l'Olympique lyonnais avait mis en vente un certain nombre de billets pour ses abonnés et les membres du programme sympathisant. Ce jeudi, la billetterie est également ouverte au grand public.

2 offres, 2 choix

Comme le club l'avait fait pour ses abonnés, deux offres sont disponibles pour pouvoir assister à la rencontre. La première comprend l'organisation des trajets en autocar par le club ainsi qu'un billet pour voir la finale. Le tarif abonné est de 50€, tandis que pour le grand public, le prix est de 100€ (réserver via ce lien). Si vous choisissez la deuxième option, l'OL ne prendra pas en charge votre déplacement. Vous aurez uniquement un billet qui vous donnera accès au stade de la Source. À noter qu'un acheteur peut se procurer qu'un seul billet et celui-ci est nominatif.

Les abonnés doivent débourser 6€ pour accéder à cette offre, tandis que les non-abonnés y ont accès pour la somme de 8€. Pour s'offrir le précieux sésame, vous pouvez cliquer ici. Dans les deux cas de figure, vous avez jusqu'au 2 mai 10 h 00 pour réserver vos tickets pour cette finale entre l'OL et le PSG.