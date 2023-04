OL féminin - PSG : ouverture de la billetterie pour la finale

Les nouveaux bus de l’OL et OL Féminin (crédit : Faure Tourisme)

Le 13 mai prochain à 16h, l'OL féminin affrontera le PSG dans le cadre de la finale de Coupe de France. Ce jeudi, le club a ouvert l'accès à la billetterie à ses supporters.

Le compte à rebours est lancé. Dans un mois (le 13 mai), les Fenottes affronteront le PSG en finale de la Coupe de France à Orléans (coup d'envoi 16h). Pour cette rencontre de prestige au stade de la Source, la billetterie de l'Olympique lyonnais met en place deux offres différentes. La première possibilité comprend le trajet aller/retour, en plus d'un billet pour assister au match. Pour les personnes choisissant cette offre, vous devrez vous rendre au Parc OL le samedi 13 mai en début de matinée. L'arrivée du car à Orléans est prévue pour 14 h 30. Ensuite, le départ se fera dans la soirée (l'horaire exact n'a pas été communiqué). Les tarifs proposés sont de 50€ pour les abonnés et 100€ pour le grand public (réserver via ce lien).

Uniquement les abonnés

Pour accueillir ses supporters, l'OL met également en vente des billets de matchs à l'unité. Dans ce cas-là, le club ne prendra pas en charge votre déplacement. En revanche, "la billetterie est exclusivement accessible aux abonnés de D1 et Ligue 1 ainsi qu’aux membres du programme sympathisants". Les acheteurs peuvent se procurer un seul ticket et les prix varient. Un abonné de D1 doit débourser 8€ pour se rendre au match, tandis qu'un abonné de Ligue 1 doit payer 10€. Enfin, pour les membres du programme sympathisants, le tarif est de 12€.

À noter que dans les deux cas de figure, vous avez jusqu'au 24 avril 10 h 00 pour réserver vos places.