L'attaquante de l'OL Eugénie Le Sommer a livré son sentiment après l'élimination de l'équipe de France en quart de finale du Mondial par l'Australie.

"Je suis dégoûtée. Je sentais vraiment qu'on était capable de gagner et j'y ai cru vraiment jusqu'au bout", a déclaré l'attaquante de l'OL Eugénie Le Sommer après l'élimination de l'équipe de France en quart de finale du Mondial par l'Australie. "C'est encore plus difficile de perdre quand on y a cru tellement. Mais c'est le football, c'est parfois cruel. (Le public) Peut-être que ça a été une petite chose en plus (pour les Australiennes), mais ça n'a pas été quelque chose de moins pour nous, a-t-elle ajouté.

"Fière de l'équipe"

Malgré tout, Eugénie Le Sommer veut positiver. "On sait que ce sont des détails et les tirs au but, ça fait partie des détails, mais on a tout donné. Je suis fière de l'équipe parce que chacune a donné le maximum, a-t-elle expliqué. C'est toujours difficile après une défaite de basculer tout de suite sur le positif, mais malgré tout, il faut retenir ce qu'on a construit."

"De bonnes bases pour l'avenir"

Et de conclure : "Il faut retenir ce que le staff a construit, ce que nous, les joueuses, on a fait parce qu'il y a un vrai groupe. On a vécu une très belle aventure toutes ensemble. Et j'espère que c'est de bonnes bases qui ont été construites pour l'avenir.”