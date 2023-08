OL - Lacazette : "Notre ambition est de retrouver l'Europe"

Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Le capitaine de l'OL, Alexandre Lacazette aborde de nombreux sujets avant le premier match de la saison à Strasbourg, ce dimanche (20 h 45).

Le début d'une nouvelle saison

"Il y a cette impatience de reprendre le championnat. On a beaucoup travaillé physiquement avec des charges d'entraînement importantes. Les résultats des matchs amicaux n'ont pas suivi, mais le plus important, c'est d'être prêt dimanche."

L'esprit du groupe

"On est conscient de nos qualités et de ce qu'on peut faire sur le terrain. Rayan (Cherki) et d'autres joueurs comme Amin (Sarr) ont eu beaucoup de temps de jeu et ont vite démontré qu'ils méritent leur place. Ils ont un autre statut au sein de l'effectif."

Les rumeurs autour Barcola

"Je pense qu'il faut parler au principal intéressé (Barcola). Il y a beaucoup de bruits et de commentaires à son égard. Mais pour l'instant, quand je parle avec lui, je ne suis pas trop soucieux. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer."

"Je me sens encore de jouer à Lyon"

L'intérêt de l'Arabie saoudite

"Je me sens encore de jouer à Lyon et j'ai encore envie de profiter de mes partenaires, mes amis, ma famille sur Lyon. C'était l'une des raisons pour laquelle je suis revenu dans ce club."

Un club moins attractif

"On n'a pas été en Europe depuis deux ans. Certains joueurs ont d'autres objectifs en allant plus rapidement en équipe de France, en partant à l'étranger. Je pense que la visibilité à l'étranger est meilleure maintenant qu'en France. Ce qui peut inciter au départ étant plus jeune."

L'objectif de la saison (plan personnel)

"J'aimerais battre mon record de l'année dernière (31 buts toutes compétitions confondues dont 27 en Ligue 1). Mais surtout qu'on puisse se qualifier en Europe. Ça reste le plus important avec un groupe uni jusqu'à la fin. Le tout en prenant du plaisir."

"Chaque équipe (de L1) progresse"

Le groupe actuel

"Il est bien. Les nouveaux s'adaptent. Je pense aussi que les anciens sont bien avec eux. Il faut juste laisser le temps que tout le monde trouve sa place dans le groupe. Ils ont bien été accueillis. Notre ambition est de retrouver l'Europe l'an prochain. Il faut y aller étape par étape. Si on peut viser encore plus haut, ce serait bien."

Le niveau du championnat

"Chaque équipe (de L1) progresse. Tous les matchs vont être intéressants. On sait que Paris est toujours bien armé, mais c'est aussi l'objectif des clubs de les faire tomber. Mais je pense qu'il faut qu'on s'occupe de nous, de ce qu'on fait sur le terrain."

La saison post-Aulas

"Pour être honnête, le club est tourné sur le nouveau projet et nous, les joueurs, on n'est pas très impactés par le changement de direction. On connaît notre rôle sur le terrain et on verra par la suite comment ça se passe."