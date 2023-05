Clap de fin pour l'OL Futsal en championnat

Avec son succès contre l'AS Saint-Priest (4-7), l'OL Futsal vient de clôturer sa saison de Régional 1. Désormais, place à la finale de la coupe LAuRA.

C'est à présent fini pour le championnat de Régional 1 2022-2023 pour l'OL Futsal. Et même si les Lyonnais avaient déjà sécurisé leur deuxième place au classement, ils se sont offerts un dernier succès contre l'AS Saint-Priest dans le cadre de la 20e journée (4-7). Le fait majeur cette saison aura été la lutte acharnée avec Condrieu pour savoir laquelle des deux équipes allait finir dauphine de l'ALF Futsal, trop seul en tête. Depuis un mois et demi maintenant, l'ALF est assuré de finir champion. Malheureusement pour les Condriots, ils finissent à trois points d'un Olympique lyonnais à 41 points sur l'ensemble de la saison.

Cap sur la Coupe !

Mais ce n'est pas fini entre l'OL et Condrieu. Les deux équipes rivales vont s'affronter dans un ultime duel pour la finale de la Coupe LAuRA. À Condrieu, c'est un sentiment de revanche qui va régner, tandis que du côté de Lyon, David Touré et ses hommes vont vouloir confirmer leur supériorité. L'affiche aura lieu le dimanche 28 mai à Valgelon-La Rochette en Savoie. Pour les deux équipes, cette rencontre est la dernière de la saison...