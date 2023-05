Ce dimanche à 13 heures à Clermont, l'Olympique lyonnais va croiser la route de Maxime Gonalons.

Né à Vénissieux, puis formé à l'OL avec 334 matches effectués en professionnel, Maxime Gonalons a été le visage de l'Olympique lyonnais du début des années 2010. En portant à 210 reprises le brassard de capitaine, il est le quatrième joueur dans l'histoire de l'OL à avoir le plus de capitanats. Désormais, le Gone de 34 ans n'évolue pas très loin de sa ville natale, puisqu'il joue pour le Clermont Foot 63 après quelques passages en Italie puis en Espagne.

Après avoir manqué le match aller le 1er janvier dernier à cause d'une blessure, l'ancien numéro 21 lyonnais a évoqué au média du CF63 son sentiment à l'approche du rendez-vous. "Je me suis blessé 3 jours avant le match aller. C’est le destin qui avait décidé que je ne jouerais pas contre Lyon. Il y a eu beaucoup de déception. C’est la première fois que j’avais l’occasion de jouer contre l’OL. Mais, le plus important, c’est que nous ayons gagné, a-t-il déclaré. Retrouver l’OL en face dimanche, c'est un moment spécial. Ce club représente tout pour moi. Ce serait un moment particulier de jouer contre d’anciens coéquipiers et de voir les membres du staff avec qui j’ai gardé des contacts," espère Maxime Gonalons.

À nouveau absent ?

Il y a quelques jours, le Clermontois a été victime d'un problème musculaire remettant en cause sa participation pour le match de ce dimanche. Néanmoins, il n'a pas caché pas sa grande envie de pouvoir prendre part à la rencontre même s'il sait qu'aucun risque ne sera pris.

"Moi, j’ai encore eu un petit pépin musculaire. J’ai très envie de jouer, mais on ne fera pas n’importe quoi. Mon cœur me dit de jouer, mais je ne veux pas prendre de risque. Si je ne dois jouer que 5 ou 10 minutes, je donnerai tout pour l’équipe. Il va falloir mettre les émotions de côté. Ce qui est marrant, c’est que mes enfants aiment l’OL autant que moi. Je leur ai posé la question dans la semaine. Dimanche, ils seront pour le Clermont Foot 63. Même si je ne joue pas (rires)."