La demie contre l’Ajax "est le plus grand regret" de Gonalons à l'OL

De retour en Ligue 1 cet été, Maxime Gonalons n’est pas revenu à l’OL mais à Clermont. Cinq ans après son départ, la cicatrice de la demi-finale de Ligue Europa 2017 n’est toujours pas refermée.

Il l’a encore avoué, il aurait pu revenir à l’OL durant l’été. Contacté par la direction en janvier dernier puis en mars, Maxime Gonalons n’a finalement pas imité Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. A défaut de Lyon, c’est à Clermont qu’il a posé ses valises durant l’été. Ce retour ne s’est pas fait "à cause de différentes raisons" mais le milieu de terrain s’est malgré tout rapproché de la capitale des Gaules. La boucle ne sera très certainement jamais bouclé, cinq ans après un départ controversé et une prise de bec médiatique avec Jean-Michel Aulas.

"J’aurais préféré que le club vienne me dire qu’il veut prendre un nouveau virage, qu’il a besoin de vendre et qu’il veut que je parte. J’aurais préféré que ça se passe en toute simplicité comme ça l’a été durant toute ma carrière à Lyon avec le président, a déclaré le milieu dans une interview à Oh My Goal. On avait une relation de confiance et c’est ce qui m’a fait un peu de mal. Que ce soit de mon côté ou du leur, on n’avait pas besoin de finir comme ça."

"Le match retour à Lyon était complètement dingue"

Formé à l’OL, Maxime Gonalons a tout connu dans son club formateur jusqu’au brassard de capitaine. Néanmoins, malgré une Coupe de France en 2012, cette fin en eau de boudin et l’absence de titre de champion laissent un goût amer à toute cette génération dorée lyonnais. Les Gones ont pourtant eu une opportunité de marquer à jamais l’histoire de l’OL lors de la campagne européenne de 2017. Une plaie qui est toujours ouverte chez Gonalons, cinq ans plus tard.

"Ce match contre l’Ajax est l’un de mes plus grands regrets de l’histoire lyonnaise parce qu’il y a avait la place pour aller la gagner. Ca aurait été exceptionnel car il y avait que des jeunes du club presque. Ce match aller à Amsterdam qu’on rate est un regret énorme pour les joueurs qui y étaient. Car le retour est complètement dingue avec Cornet qui a la balle du 4-1 en fin de match. Mais c’était la jeunesse, on avait besoin d’apprendre. Si le club avait réussi à tous nous garder, on aurait pu faire un truc de fou."

Cet été, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont revenus pour changer le cours de l'histoire mais tout ne se passe pas comme prévu...