L’OL "peut inverser la tendance en une semaine", selon Kalimuendo

Invaincu depuis dix matchs, le Stade Rennais a réussi rattraper un début de saison moyen. L’OL et Laurent Blanc aimeraient bien s’en inspirer dès dimanche.

Dimanche, sous les coups de 15h, Laurent Blanc débutera officiellement sa mission d’entraîneur de l’OL. Six ans après avoir quitté la Ligue 1, l’entraîneur français va retrouver "avec plaisir" les pelouses françaises. Pour débuter, le rendez-vous est pris à Rennes contre une équipe qui marche sur l’eau depuis quelques semaines avec notamment quatre victoires de suite toutes compétitions confondues.

Actuellement 7es, les Bretons ont effacé un début de saison compliqué avec 4 points en 4 matchs. Un exemple que veut suivre Laurent Blanc. "Ce n’est pas le meilleur moment pour jouer Rennes. Mais regardez où ils en sont. Vous avez été les premiers à pointer leur début de saison et ils ont enchaîné une série. On peut inverser la tendance dès dimanche."

"L'OL reste un grand club"

Tout va très vite dans le foot dans un sens comme dans l’autre. Si ce n’était pas le résultat espéré, l’OL a au moins cassé sa spirale de défaites grâce au nul contre Toulouse. Les Lyonnais veulent désormais regoûter aux trois points car "seuls les résultats redonneront confiance". A Rennes, malgré la série positive, on se méfie d’une bête blessée qui vient en plus de changer d’entraîneur et qui aura à coeur de se montrer.

"Laurent Blanc arrive avec un autre état d’esprit, a noté Arnaud Kalimuendo sur le site du club rennais. Il faut surtout rester concentrés sur nous et notre performance. On verra comment ça se passe. On reste sur une bonne dynamique mais attention à Lyon quand même qui reste un grand club. On connaît leurs joueurs. C’est le genre d’équipe qui peut inverser la tendance en une semaine. On reste concentrés et attentifs."

Comme chaque semaine, les adversaires craignent un sursaut d’orgueil de l’OL. Ne reste plus qu’à espérer qu’il soit vraiment au rendez-vous dimanche en Bretagne.