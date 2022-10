OL : Castello Lukeba absent de 20 finalistes du Golden Boy

Après avoir passé toutes les étapes jusqu’au top 40, Castello Lukeba ne sera pas le Golden Boy 2022. Le défenseur de l’OL ne fait pas partie des 20 derniers finalistes.

Il n’y aura pas de représentants de l’OL dans la course finale au Golden Boy. Vendredi, la liste des 20 derniers finalistes a été dévoilée et Castello Lukeba n’a pas passé le cut. Présent dans le Top 40 dévoilé il y a un mois après avoir vu Malo Gusto et Rayan Cherki être dans le Top 100, le défenseur de l’OL a dû faire avec certains joueurs pourtant plus en retrait la saison dernière mais qui lui ont été préférés.

On pense notamment à Mathys Tel transféré au Bayern Munich cet été mais qui n’avait joué que 7 matchs avec Rennes la saison dernière. Néanmoins, en plaçant 3 joueurs dans ce Top 100, l’OL peut se targuer d’avoir mis à l’honneur sa formation. Il faudra malgré tout encore attendre avant de voir un Lyonnais décroché ce trophée individuel récompensant le meilleur jeune de moins de 21 ans.