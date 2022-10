OL : Dembélé voit l’arrivée de Blanc comme "un renouveau"

De par son vécu comme joueur et entraîneur, Laurent Blanc a déjà imposé le respect chez les joueurs de l'OL. Moussa Dembélé espère que l'arrivée du coach français va remettre de l'ordre.

Entre les joueurs de l’OL et Laurent Blanc, l’heure est à l’apprivoisement depuis lundi. Intronisé sur le banc lyonnais depuis dimanche dernier, le technicien français n’a pas eu beaucoup de temps pour préparer au mieux le déplacement à Rennes. Malgré tout, Blanc s’est attelé à enchaîner certains entretiens individuels et collectifs afin de "soulager les têtes". Réputé pour son management et sa proximité aves les joueurs, le champion du monde 1998 a déjà montré une partie de cet aspect à Décines depuis cinq jours.

"Il représente un renouveau. C’est un entraîneur offensif, mais après voilà… Il aime bien avoir une relation particulière avec tout le monde, a déclaré Moussa Dembélé sur Téléfoot. C’était un grand joueur avant d’être un grand coach. C’est à nous de l’écouter, et de mettre en pratique ce qu’il demande sur le terrain. Si on est à la place qu’on est, c’est qu’il y a des choses qui n’ont pas marché en notre faveur. Il est là pour remettre de l’ordre et c’est normal."

L’arrivée de Laurent Blanc peut redistribuer certaines cartes chez les joueurs et l’intensité montrée aux entrainements prouve peut-être que certaines choses dysfonctionnaient sous Peter Bosz et pas seulement à cause du coach…