Coralie Ducher (ex-OL) prend la route afin de récolter des dons

L'ex-footballeuse passée par l'OL, Coralie Ducher va traverser le Danemark à vélo pour la création d'un jardin de l'hôpital Femme Mère Enfant.

Ancienne joueuse de l'Olympique lyonnais de 2004 à 2010, Coralie Ducher s'était gravement blessée au genou avant d'arrêter prématurément sa carrière de footballeuse. Dans son malheur et sa période de rééducation, l'ancienne défenseure rhodanienne s'est découverte une passion pour le vélo. D'ici à deux mois, la native de Roanne va parcourir 660 kilomètres du 6 au 13 juillet prochain. Elle traversera le Danemark pour rejoindre Copenhague en partant de la ville de Skagen.

Une femme engagée

Au-delà du moment de vie exceptionnel offert par ce périple, Coralie Ducher a pour objectif de mettre en avant l'utilité du sport sur la vie de chacun. Néanmoins, elle a également l'intention de récolter un maximum de dons pour la création du jardin des sens de l'hôpital Femme Mère Enfant de Bron en banlieue lyonnaise. Cet espace mesurerait 1600m2 et il serait destiné aux 38 000 enfants qui passent chaque année par le centre hospitalier (pour soutenir le projet en faisant un don, vous pouvez cliquer sur ce lien). Derrière cette ancienne sportive de haut de niveau se cache une femme engagée et résiliée qui souhaite continuer à mouiller le maillot, mais cette fois-ci pour des causes caritatives.