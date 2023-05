OL : Lukeba est le Lyonnais qui réalise le plus d'interceptions

Castello Lukeba face à Gédéon Kalulu (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

À l'OL, c'est Castello Lukeba qui effectue le plus d'interceptions en Ligue 1 cette année. Le défenseur de 20 ans est talonné de près par l'Argentin Nicolas Tagliafico.

S'il y en a bien à l'Olympique lyonnais cette saison qui attire les convoitises de plusieurs clubs européens, c'est Castello Lukeba. Pour le jeune défenseur central, cela n'est que le fruit de ses bonnes performances individuelles avec son club formateur depuis deux ans maintenant. Cette année en Ligue 1, le Gone est celui qui récupère le plus de ballons dans son équipe. Avec un total de 60 interceptions (2625 minutes jouées) depuis la première journée du championnat, il est le quatrième joueur qui en a effectué le plus dans la ligue (Djiku 66 ; Girotto 66 ; B.Touré 63 ; Lukeba 60).

Mendes sur le podium

Également parmi les satisfactions lyonnaises cette année, Nicolás Tagliafico est le second joueur de l'effectif à gratter le plus de balles cette saison. L'argentin a procédé à 52 récupérations (2588 minutes). Thiago Mendes vient compléter le podium des joueurs qui s'emparent le plus de la balle avec 44 ballons arrachés à l'adversaire (1866 minutes). Par ailleurs, Lukeba est aussi celui qui a la meilleure moyenne par rencontre dans cet exercice avec deux interceptions par match.