Coupe de France : changement d’arbitre pour Chambéry - OL

Benoit Bastien, initialement prévu au sifflet samedi, ne sera pas l’arbitre de Chambéry - OL. La FFF annonce que le 16e de Coupe de France sera finalement arbitré par Gaël Angoula.

Changement de dernier minute pour le 16e de finale entre Chambéry et l’OL, samedi (15h30). Pour ce duel entre voisins rhonalpins, l’arbitre de la rencontre devait être initialement Benoit Bastien. La FFF l’avait annoncé avec comme assistants Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Les deux derniers cités seront bien présents au Parc OL mais pas l’arbitre central. Sans en avoir donné la raison, la Fédération française de football a effectué un changement d’arbitre puisque ce n’est plus Benoit Bastien qui donnera le coup d’envoi à 15h30.

Censé être le 4e arbitre de la rencontre, Gaël Angoula a connu une promotion puisque c’est lui qui dirigera ce 16e de finale de Coupe de France. Remplaçant en pied levé de Benoit Bastien, l’ancien défenseur passé notamment par Angers arbitrera son deuxième match de coupe cette saison après avoir été notamment au siffle du 2e tour entre Lyon La Duchère et le FC Annecy (2-3).