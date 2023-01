Coupe de France : Benoît Bastien au sifflet de Chambéry - OL

Benoît Bastien (Photo by MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)

Pour le 16e de finale de Coupe de France, Chambéry (N3) reçoit l’OL au Parc OL. L’arbitre de la rencontre sera Benoit Bastien.

De l’expérience au sifflet pour le 16e de finale de Coupe de France entre Chambéry et l’OL, samedi (15h30). Pour cette opposition entre le club de National 3 et le 9e de Ligue 1, Benoit Bastien a été désigné comme l’arbitre central. A 39 ans, le natif d’Epinal est rodé aux joutes des matchs de haut niveau avec pas moins de 213 matchs arbitrés en Ligue 1 et 400 sur l’ensemble de sa carrière. C’est donc avec un arbitre d’expérience que les joueurs de Laurent Blanc tenteront de se défaire du piège savoyard

Avec la 9e place actuelle, la Coupe de France semble aujourd'hui le meilleur chemin pour continuer la route vers un billet européen. Encore faudra-t-il se défaire des différents obstacles qui mènent jusqu'au Stade de France le 29 avril prochain. Pour cette rencontre délocalisée au Parc OL en raison des travaux au stade de Chambéry, Benoit Bastien, qui a déjà arbitré l'OL à deux reprises (contre Ajaccio et à Lens) cette saison, sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Le quatrième arbitre de la rencontre sera l’ancien joueur du championnat de France Gaël Angoula.