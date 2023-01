OL : Lindsey Horan et les Etats-Unis affrontent la Nouvelle-Zélande

Absente lors du match de Coupe de France et pour le stage aux Sables d’Olonne, Lindsey Horan manquera aussi le match contre Montpellier. La milieu a pris la direction de la Nouvelle-Zélande avec la sélection américaine pour deux matchs amicaux.

Pour Lindsey Horan, la reprise de la compétition avec l’OL attendra encore un peu. Si les Fenottes ont repris le chemin de l’entraînement et la compétition depuis le 3 janvier dernier, la milieu de terrain n’a toujours pas fait d’apparition en 2023 que ce soit en Coupe de France à Rodez ou en championnat à Soyaux. Absente du groupe pour le match de coupe, l’Américaine n’avait pas pris part au stage d’une semaine en Vendée et donc à la reprise du championnat, samedi en Charente. Son retour ne sera pas plus pour la venue de Montpellier, samedi (21h).

De retour dans le groupe pour le match de Coupe de France ?

En effet, comme annoncé, Lindsey Horan a été retenue avec la sélection des Etats-Unis pour deux matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande ce qui a expliqué son absence avec l’OL. En effet, la milieu et la sélection américaine ont pris la direction de l’Océanie pour un mini-stage en milieu de semaine dernière en vue de la Coupe du monde 2023 avec deux oppositions pour terminer ce rassemblement. La première rencontre amicale se tiendra ce mardi (4h du matin) avant une deuxième opposition vendredi, soit la veille de la venue de Montpellier à Décines. Pour revoir Lindsey Horan sous le maillot lyonnais, il faudra très certainement attendre le deuxième match contre le club montpelliérain en coupe, le 29 janvier.