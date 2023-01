OL : Saël Kumbedi parmi les plus jeunes débutants en Ligue 1

Titulaire lors des quatre derniers matchs avant Strasbourg, Saël Kumbedi a plutôt bien réussi son intérim. En disputant son 1er match de Ligue 1 contre Lens en octobre dernier, le latéral droit de l’OL a été l’un des plus jeunes joueurs à jouer cette saison dans le championnat de France.

Il a été la bonne surprise de cette reprise hivernale à l’OL. A défaut d’avoir des résultats sportifs convaincants depuis cinq matchs, le club lyonnais peut au moins trouver certaines satisfactions dans son effectif. Parmi elles se trouve Saël Kumbedi. Acheté un million d’euros lors du dernier jour du mercato estival, le latéral droit a profité de la blessure de Malo Gusto contre Monza pour signer quatre titularisations de suite entre Brest et Nantes. "C'est un grand joueur du haut de ses 17 ans. Il a un gros potentiel et il a montré qu'il était prêt à jouer malgré son jeune âge, l'avait félicité Tetê. Je suis très heureux pour lui et je pense que c'est un garçon qui va continuer à nous aider."

Des débuts à 17 ans et 190 jours

S’il est revenu sur le banc samedi contre Strasbourg, Kumbedi a marqué des points auprès de Laurent Blanc et de l’environnement lyonnais. A 17 ans, il semble ressembler à une bonne pioche qui devra malgré tout être confirmée avec le temps. En attendant, Saël Kumbedi continue de se faire une place dans le groupe lyonnais après ses premiers pas en Ligue 1 contre Lens sous la coupe de Peter Bosz. Lancé par l’entraîneur néerlandais pendant un quart d’heure en terres lensoises, il avait disputé ses premières minutes à 17 ans et 190 jours. Une précocité qui le place parmi les cinq joueurs les plus jeunes ayant débuté cette saison dans le championnat de France. La palme revient à Warren Zaïre-Emery au PSG avec des débuts à 16 ans et 151 jours.