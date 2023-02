Pour les quarts de finale de Coupe de France féminine, l’OL se déplacera à Reims. La rencontre a été programmée le 4 mars à 13h45.

Comme les garçons, les féminines de l’OL ne sont plus qu’à trois marches d’un possible sacre en Coupe de France. Après deux qualifications contre Rodez et Montpellier, les Fenottes ont rendez-vous à Reims pour s’offrir une place dans le dernier carré de la compétition. Il faudra pour ça se défaire du piège rémois et de la future joueuse de l’OL, Melchie Dumornay.

Ce quart de finale féminin a été programmé le 4 mars prochain à 13h45, soit une semaine après la réception de Bordeaux en championnat pour la reprise après deux semaines de repos. Reste désormais à savoir où sera diffusée cette rencontre. Lors du tour précédent, les joueuses de Sonia Bompastor avaient eu les honneurs d’une retransmission gratuite sur la plateforme YouTube de la FFFTV. En sera-t-il de même pour ce quart ?