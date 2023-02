Claudio Caçapa prolonge d’une saison à l’OL

En fin de contrat à l’issue de la saison, Claudio Caçapa va rester une année de plus à l'OL. L’entraîneur adjoint a prolongé son contrat jusqu’en juin 2024.



Après Rémy Vercoutre, l’OL sécurise encore un ancien de la maison dans son staff technique. Ce vendredi, le club lyonnais a annoncé la prolongation de contrat de Claudio Caçapa pour une saison supplémentaire. Lié à l’OL jusqu’en juin 2023, l’entraîneur adjoint en charge de la défense est désormais sous contrat jusqu’en 2024, comme l’a communiqué le club.

"L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la prolongation de contrat d’une saison supplémentaire de Claudio Cacapa désormais lié au club jusqu’au 30 juin 2024, à l’instar de tous les membres qui composent le staff technique. (…) L'Olympique lyonnais se réjouit de poursuivre cette collaboration avec Claudio qui incarne à la fois, en tant qu’homme et coach adjoint, toutes les valeurs prônées par l’institution."

Ancien joueur et capitaine de l’OL pendant sept saisons (173 matchs et 8 buts), Claudio Caçapa avait fait son retour dans le club lyonnais sous les ordres de Bruno Genesio. Il avait pris en main le secteur défensif en janvier 2016 et va donc connaitre une 8e saison dans l’encadrement lyonnais.