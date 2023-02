Laurent Blanc n’est pas vraiment satisfait de la pelouse du Parc OL

Satisfait de voir l’OL recevoir une fois de plus en Coupe de France, Laurent Blanc n’a pas caché espérer mieux de la pelouse du Parc OL. L’entraîneur espère pouvoir compter sur un gazon plus agréable.

De la pluie, de la neige, du soleil. Des températures au-dessus des normales de saison puis négatives. D’une semaine à l’autre, il est compliqué de pouvoir prédire de quoi sera fait le lendemain au niveau de la météo. Ce vendredi, une petite couche de gel a accueilli l’agglomération lyonnaise à son réveil. Une légère pellicule qui ne devrait pas avoir fait du bien à la pelouse du Parc OL.

Depuis la reprise hivernale, elle est mise à rude épreuve avec pas moins de six réceptions depuis le 1er janvier. Le match contre Lens dimanche sera le 7e rendez-vous avant les Lyonnais ne partent pour deux rendez-vous à l’extérieur juste avant la Coupe de France contre Grenoble le 28 février ou 1er mars. Laurent Blanc espère retrouver une pelouse en meilleur état que mercredi soir.

"La chance que je veux avoir pendant un tirage est de recevoir pour vous éviter un déplacement et pour avoir la certitude d’avoir un beau stade et une bonne pelouse. Je pense que la pelouse du Parc OL pourrait être meilleure, j’en profite pour le dire, a déclaré le coach lyonnais vendredi. Elle devrait être meilleure que ça. Elle est verte, c’est une bonne chose, de loin, elle est très belle, mais je l’ai vue de près et elle n’est pas si bonne que ça. Ce n’est pas facile parce que le climat est compliqué, mais si on pouvait l’améliorer, ce serait top."

Dans sa volonté de produire du jeu, Laurent Blanc espère forcément un billard pour ses joueurs. S’il comprend les phénomènes météorologiques aléatoires de ces derniers mois, l’entraîneur lyonnais veut le meilleur pour son groupe, mais aussi les supporters pour voir du spectacle.