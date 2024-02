Toujours en lice en Coupe de France, l'OL peut viser une qualification européenne grâce à un parcours sans-faute.

Il est certainement trop tôt encore pour évoquer cette potentialité, mais malgré un exercice 2023-2024 chaotique en tout point, l'OL a encore l'opportunité d'accéder à l'Europe la saison prochaine. Au-delà du championnat, où il est actuellement, 11e, l'Olympique lyonnais peut miser sur la Coupe de France.

Il disputera mardi 27 février à 21 heures son quart de finale à domicile face à Strasbourg. Si le groupe de Pierre Sage passe cet obstacle, il faudra ensuite affronter l'une des six formations encore qualifiées : Paris, Nice, Rennes, Valencienne (L2), Rouen (N) ou Le Puy Foot (N2), en demi-finales.

Maintenant, si on se projette encore plus loin, et qu'on imagine que le club rhodanien soulève le trophée pour la première fois depuis 2012, alors les supporteurs pourront se réjouir d'une qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue Europa en 2024-2025. Une fin vraiment heureuse et presque inespérée au vu des six premiers mois.

Si le gagnant est déjà qualifié, le 7e de Ligue 1 le devient lui aussi

Mais le parcours des coéquipiers d'Anthony Lopes peut aussi s'arrêter dès mardi, ou bien lors des deux derniers tours. Dans ce cas-là, il faudrait que le futur vainqueur soit à l'issue de la Ligue 1 parmi les six premiers. Si cette situation a lieu, alors le sixième ira lui aussi directement en C3. Le 7e, lui, se verra octroyer un billet pour les qualifications de la Ligue Europa Conférence.

Depuis plusieurs années, le finaliste malheureux du tournoi n'a plus de place pour une compétition européenne, même si le gagnant a déjà son précieux sésame en proche. Pour l'OL, il faudra donc soit remporter la coupe, soit réaliser une fin saison canon en championnat.