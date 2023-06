Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk avec les Pays-Bas contre le Portugal (Photo by Oli SCARFF / AFP).

En vacances depuis une semaine, Damaris Egurolla et Daniëlle van de Donk vont remettre rapidement le bleu de chauffe. Les deux milieux de l’OL ont été retenues avec les Pays-Bas pour la Coupe du monde 2023.

Après les festivités de la semaine dernière, les joueuses de l’OL ont pris la direction de vacances bien méritées. Néanmoins, elles risquent d’être courtes pour certaines d’entre elles. La Coupe du monde étant en approche, les internationales lyonnaises vont rapidement devoir rejoindre leur sélection. Wendie Renard a confié que cette courte pause était nécessaire afin "de faire la révision mentale et physique" mais les choses sérieuses vont commencer dans quelques semaines. En attendant de connaitre la liste d’Hervé Renard durant la semaine, des Lyonnaises ont déjà été retenues pour le Mondial qui se jouera en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Un duel contre Horan au programme

Après Sara Däbritz avec l’Allemagne, deux autres Fenottes représenteront les couleurs lyonnaises en Océanie. Partenaires en club, Damaris Egurolla et Daniëlle van de Donk le sont aussi en sélection depuis que la première a choisi de représenter les Pays-Bas l’année dernière. Les deux milieux ont été retenues dans la liste élargie néerlandaise et devraient, sauf blessure, être bien présentes pour le premier match contre le Portugal le 23 juillet prochain. Elles devraient également croiser la route de Lindsey Horan, Pays-Bas et Etats-Unis étant dans la même poule.