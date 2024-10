Émeline Rochebilière au sifflet d’OL féminin - Montpellier

Vainqueures de leurs deux premiers matchs de championnat, les joueuses de l’OL enchaînent ce samedi (21h) avec la réception de Montpellier. La rencontre, qui se jouera à Bourg-en-Bresse, sera arbitrée par Émeline Rochebilière.

Deux matchs, deux matchs et douze buts inscrits. Pour ses débuts à la tête de l’OL féminin, Joe Montemurro ne pouvait certainement pas rêver meilleur départ. Cherchant déjà à imposer sa patte, notamment avec un système à trois derrière, l’entraîneur australien est néanmoins conscient que son équipe a une marge de progression et que les choses sérieuses commenceront mardi prochain avec la venue de Galatasaray en Ligue des champions. Avant ça, les Fenottes ont un match de championnat à jouer samedi soir (21h). Après la réception de Strasbourg, l’OL reçoit une deuxième fois de suite avec la venue de Montpellier.

Un premier match délocalisé pour les Fenottes

Enfin recevoir est un grand mot puisque cette rencontre de la 3e journée de Première Ligue se tiendra au stade Marcel Verchère à Bourg-en-Bresse. Un premier match délocalisé qui va en appeler deux autres à Bourgoin et Grenoble même si les affiches n’ont pas encore été dévoilées. Pour cet OL - Montpellier, Émeline Rochebilière a été désignée comme arbitre de la rencontre. Elle sera assistée par Sihamm Boudina et Stéphanie Di Benedetto. Aurélie Efe sera la quatrième arbitre et se tiendra prête en cas de pépins physiques pour l’arbitre centrale.