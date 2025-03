Co-meilleur buteur de l’OL en Coupe d’Europe, Alexandre Lacazette a l’opportunité de supplanter Juninho ce jeudi soir à Bucarest. Même si l’attaquant devrait commencer sur le banc.

Avec 18 réalisations européennes sous les couleurs lyonnaises, Alexandre Lacazette a rejoint Juninho depuis le match à Hoffenheim en novembre dernier. Il a eu depuis l’occasion de supplanter le Brésilien à quatre reprises, mais a fait choux blancs sur la fin de la phase de poule de cette Ligue Europa. Et si l’odeur de Bucarest donnait des idées au capitaine pour rentrer encore un peu plus dans l’histoire de l’OL ? Ce jeudi soir, la formation rhodanienne aura forcément besoin d’un grand Lacazette pour prendre le meilleur sur le FCSB. Encore faut-il que le numéro 10 soit titulaire à l’Arena Nationale. Ce qui n’est pas encore gagné d’après L’Équipe malgré son doublé contre Brest dimanche.

Retour au 4-2-3-1 des dernières semaines ?

Mercredi, Paulo Fonseca a parlé de la notion de "gestion" grâce à ce groupe de qualité et Georges Mikautadze devrait retrouver un rôle plus central. Avec Nice en ligne de mire dimanche, l’OL doit anticiper, ce qui pousserait Alexandre Lacazette sur le banc. Ce ne serait pas le seul choix fort de Fonseca puisque Thiago Almada ne débuterait pas non plus face au FCSB.

Pourtant bien en jambes, l’Argentin pourrait pâtir d’un retour à un milieu à trois avec la rentrée de Matic, poussant Tolisso un peu plus haut. Après avoir utilisé deux meneurs et deux attaquants de pointe contre Brest, l’OL devrait revenir à un schéma plus classique avec un ailier de percussion. Reste à savoir qui de Malick Fofana ou Ernest Nuamah aura les faveurs du coach.

La composition probable de l’OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Matic - Cherki, Tolisso, Fofana - Mikautadze