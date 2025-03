Santini s'interroge sur la position à venir de l'OL avec Fonseca

Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

La sanction est tombée ce mercredi 5 mars : neuf mois de suspension pour Paulo Fonseca qui ne pourra pas entraîner l'OL jusqu'en novembre prochain. L'ancien sélectionneur des Bleus, Jacques Santini, se livre.

Cette soirée du mercredi 5 mars risque de rester dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. En effet, la Commission de Discipline a rendu son verdict pour Paulo Fonseca : "Cette suspension sera assortie avant, pendant et après le match d'une interdiction d’accès aux vestiaires des joueurs, au terrain, au tunnel et à l’ensemble des couloirs menant aux zones précitées" jusqu'au 15 septembre 2025. Comme annoncé ces derniers jours, la sanction est très lourde pour le coach lyonnais. Elle pourrait compromettre son avenir en Rouge et Bleu selon Jacques Santini.

"Sur un ou deux matchs, on peut trouver des solutions"

Avant même la lourde, sanction, Jacques Santini, ancien entraîneur de l'OL (2000-2002), se posait des questions sur l'avenir de Paulo Fonseca. "Sur un match ou deux, on trouve toujours des solutions, mais je suis plus réservé sur une longue durée, a-t-il détaillé dans Le Parisien. Si la sanction est supérieure à deux mois, il faudra voir comment le club va se positionner". Pour le moment, l'OL ne lâche pas son coach. Le président lyonnais John Textor a publié un message de soutien à Paulo Fonseca sur ses réseaux sociaux.

Cependant, ce mauvais geste du Portugais lors de OL - Brest pourrait nuire aux joueurs sur le long terme. Jacques Santini explique : "C'est plus l'image de la faute qui peut avoir des conséquences sur le management des joueurs". Les prochains jours pourraient jouer un rôle crucial dans l'évolution de cette affaire. Quoi qu'il en soit, il est certain que cette sanction compliquera les affaires des Lyonnais pour la fin de saison.