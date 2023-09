Ishak Belfodil (ex-OL) s'engage en Azerbaïdjan

Ancien attaquant passé par l'OL (2009-2011), Ishak Belfodil a signé ce mercredi en faveur du Sabah FC (Azerbaïdjan).

On l'avait presque perdu de vue. Ishak Belfodil, ancien avant-centre de l'OL de 2009 à 2011, a trouvé cette semaine un nouveau point de chute. Après avoir fait l'Italie, les Émirats arabes unis, la Belgique, l'Allemagne et dernièrement le Qatar, c'est en Azerbaïdjan que l'Algérien a décidé de poser ses valises. En effet, l'international algérien (19 sélections, 2 buts) a paraphé un contrat de deux saisons plus une en option avec le club du Sabah FC, comme le rapporte Foot Mercato. Avant son arrivée, le joueur sortait d'une expérience au Moyen-Orient à Al-Gharafa (Qatar). Désormais, il va découvrir son septième pays avec le Sabah FC.

Soupçonné dans une affaire de violences

Formé à l'OL, Belfodil ne s'illustre que très peu sous les couleurs rhodaniennes. En deux saisons, il ne dispute que 13 rencontres toutes compétitions confondues pour aucun but inscrit. Transféré du côté de Parme en 2012, le joueur de 31 ans enchaîne les différentes destinations : Inter Milan (2013-2014), Baniyas SC (2015-2016), Standard de Liège (2016-2018), Hoffenheim (2018-2021), Hertha Berlin (2021-2022).