OL féminin : Melvine Malard à Manchester United, ça chauffe

Melvine Malard lors de Juventus – OL (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Confrontée à une forte concurrence à l'OL, Melvine Malard pourrait rejoindre Manchester United (Angleterre).

Un départ en vue du côté de la section féminine de l'OL ? C'est possible. D'après les dernières informations de la journaliste Rich Laverty, Melvine Malard pourrait partir prochainement. L'internationale tricolore depuis 2020 (18 sélections, 5 buts) est en pourparlers avec le club anglais de Manchester United. L'idée d'un prêt est évoqué entre les deux parties. La joueuse de 23 ans s'est déjà rendue sur place pour effectuer des premiers tests médicaux. Barrée par un secteur offensif bien garni (Le Sommer, Diani, Hegerberg, Cascarino et Becho), la native de La Réunion cherche une porte de sortie afin d'obtenir plus de temps de jeu.

Championne d'Europe avec les U19

Sous contrat jusqu'en juin 2026, Malard avait déjà fait un premier prêt du côté de Fleury lors de l'exercice 2019-2020. Auparavant, elle a remporté l'Euro avec les Bleuettes (juillet 2019) en finissant meilleure buteuse de la compétition (4 réalisations). Présente depuis la reprise de l'entraînement mi-juillet avec le staff de Sonia Bompastor, l'avant-centre française n'avait pas été sélectionné par Hervé Renard dans le cadre de la Coupe du monde qui s'est déroulée en Australie et Nouvelle-Zélande cet été.