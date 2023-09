Quand Fabio Grosso, en 2015, évoquait déjà l'idée d'entraîner l'OL

Ancien joueur durant deux saisons de 2007 à 2009, Fabio Grosso va devenir le nouvel entraîneur de l'OL. En 2015, l'Italien s'était confié à Olympique-et-Lyonnais.com.

"J'ai vécu deux années merveilleuses là-bas, dans cette ville. Et dans la vie, on ne sait jamais, pourquoi pas." Huit ans après cette déclaration, Fabio Grosso n'a jamais été aussi proche de faire ses retrouvailles avec l'Olympique lyonnais. L'ex-défenseur devenu désormais entraîneur depuis 2013 n'a jamais caché son attachement à la ville de Lyon. Dans une interview pour Olympique-et-Lyonnais.com réalisée en 2015, l'Italien de 45 ans avait déclaré sa flamme pour l'OL.

"J'ai fait de belles rencontres"

"Je me suis retrouvé dans un club avec un passé prestigieux, mais qui avait réussi à garder un esprit familial. Cela m'a beaucoup plu, il y avait une très bonne ambiance", avait-il notamment déclaré. Je me suis donné à fond dans cette aventure, comme toujours. J'ai encore beaucoup de contact avec des personnes de l'OL et j'ai fait de belles rencontres."

"J'ai beaucoup d'affection pour l'OL"

Lors de son passage à l'OL de 2007 à 2009, l'ex-défenseur avait disputé pas moins de 78 matchs pour 2 réalisations. Depuis son départ de Lyon, Fabio Grosso suit attentivement les résultats de son ancienne équipe. "Je suis tout le temps le club. Quand je peux, je le regarde jouer. J'ai beaucoup d'affection pour l'OL", avait-il affirmé à notre média.