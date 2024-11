L’OL maudit avec les montants depuis le début de saison

Alexandre Lacazette lors d’OL – Besiktas (Photo by Maxime Gruss / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Vendredi, à Lille, Rayan Cherki n’est pas passé loin d’un super but. Mais la barre a empêché le joueur offensif d’égaliser pour l’OL. C’est la 8e fois en Ligue 1, la onzième toutes compétitions confondues, que les montants s’en mêlent.

Les voisins stéphanois font encore des cauchemars des fameux poteaux carrés de Glasgow. Pour l’OL, la symbolique et l'importance sont bien moins fortes, mais depuis le début de saison, les montants jouent clairement des mauvais tours aux Lyonnais. Dernier exemple en date : vendredi soir à Lille pour la 10e journée de Ligue 1. Après un festival technique dans la surface, Rayan Cherki a bien pensé scotcher sur place Lucas Chevalier. Tout le stade Pierre Mauroy a d’ailleurs certainement cru à l’égalisation lyonnaise vu le silence dans l’enceinte. Mais non, la barre est venue sauver le LOSC et empêcher Cherki de marquer l’un des buts de la saison avec son enchaînement de passements de jambe et cette frappe puissante.

Personne ne fait pire en Ligue 1

Ce n’est que le dernier épisode d’une longue série de montants contre l’OL depuis le début de la saison. En dix journées, les joueurs de Pierre Sage en sont à dix poteaux ou barres touchés, ce qui en fait l’équipe française la moins en réussite dans l’exercice. Avec la Ligue Europa et notamment le poteau d’Alexandre Lacazette contre l’Olympiakos, ce total monte jusqu’à onze en treize matchs disputés. Près d’un par match et qui peut aussi expliquer l’inefficacité de l’OL sur le front de l’attaque.