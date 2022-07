Le programme du mois de juillet pour l'OL

Pour l'OL, le mois de juillet rime comme d'habitude avec reprise de l'entraînement, mais aussi matches amicaux. Pour l'instant, 7 sont au programme.

Le mois de juillet a débuté depuis trois jours et l'OL a effectué sa rentrée samedi. A un peu plus d'un mois de la reprise du championnat, les joueurs de Peter Bosz ont lancé leur préparation et celle-ci va monter en puissance au fil des semaines. Après une semaine d'entraînement à Décines, et une séance ouverte au public jeudi, le groupe défiera Bourg-Péronnas le 9 pour son premier match amical.

Deux doubles confrontations prévues

Viendront ensuite deux doubles confrontations, contre le Dynamo Kiev le 12 (18h et 21h à Bourgoin-Jallieu) puis face à Anderlecht (15h et 20h). Les partenaires de Maxence Caqueret partiront ensuite une semaine en stage au Pays-Bas, à l'issue duquel il faudra affronter Willem II le 23 et Feyenoord le 24. Pour l'heure, aucune autre affiche amicale n'est programmée pour le week-end du 30-31, le dernier avant le début de la Ligue 1 et la réception d'Ajaccio.

Le calendrier des matchs amicaux de l'OL :

09/07 : Bourg-Péronnas - OL (à Bourg-en-Bresse)

12/07 : OL - Dynamo Kiev (18h et 21h à Bourgoin-Jallieu)

16/07 : Anderlecht - OL (15h et 20h à Bruxelles)

23/07 : Willem II - OL (à Tilbourg)

24/07 : Feyenoord - OL (à Rotterdam)