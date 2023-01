Les joueurs formés à l’OL ont marqué 10 des 12 derniers buts

Avec un Barcola buteur samedi contre Metz, l’OL a encore vu son centre de formation être mis à l’honneur. Les joueurs du cru sont actuellement les plus décisifs de l’effectif.

Au coup d’envoi samedi, ils n’étaient "que" cinq à être passés par Tola Vologe pour certains et Meyzieu pour d’autres. Cela représente presque la moitié d’un onze mais l’OL nous a déjà habitués à faire encore mieux sur certains matchs. Néanmoins, ça n’a pas empêché ces joueurs du cru de se mettre en évidence contre le FC Metz. Il y a eu le premier but en professionnel de Bradley Barcola et cette tête de Castello Lukeba déviée par un Messin pour le but de la victoire. Quand la jeunesse reste un sujet qui semble sensible ces derniers temps, l’OL peut toujours compter sur son centre.

Avec cette nouvelle réalisation de Barcola, les joueurs formés à l’OL ont désormais inscrit 10 des douze derniers buts lyonnais. Seul Tetê, buteur à Brest, et le csc en Coupe de France viennent casser cette série. Le Brésilien était d’ailleurs le dernier à avoir trouvé le chemin des filets avant cette série. C’était contre Toulouse le 7 octobre. Depuis Alexandre Lacazette (6 buts), Houssem Aouar, Maxence Caqueret, Rayan Cherki et Bradley Barcola ont été les buteurs lyonnais. Mieux, avec la tête de Castello Lukeba, le centre de formation est désormais impliqué sur 14 des 15 derniers buts de l'OL.