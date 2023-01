OL - Metz (2-1) : Tetê et Dembélé en panne de confiance

Dans une rencontre stérile où son génie aurait pu apporter un peu de folie, Tetê n'a pas réussi à trouver la solution. Encore trop prévisible, le Brésilien frustre à la hauteur de ce qu'il pourrait apporter. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Maxence Caqueret

Dans ce genre de rencontre à la domination stérile, il est toujours difficile de juger les prestations des uns et des autres. Avec des défenseurs n’ayant que peu à faire et des attaquants difficiles à trouver, un jugement est compliqué. Néanmoins, Maxence Caqueret est celui qui a le plus surnagé dans ce 32e côté lyonnais. Encore associé à Thiago Mendes, le milieu a eu la charge de se projeter contre face à Brest. Ce fut moins flagrant qu’en terres bretonnes mais Caqueret a clairement augmenté le curseur dans ses performances.

La préparation physique lui a fait du bien et on retrouve le milieu en jambes des dernières saisons. Plus en confiance, il a tenté de trouver certains espaces mais face au bloc compact et un certain attentisme de ses attaquants, cela n’a pu se concrétiser par de réelles occasions. Entre sa débauche d’énergie et son coup-franc (17e) qui est venu mourir sur la barre d’Oukidja, Maxence Caqueret a finalement été le Lyonnais le plus volontaire…

Flop : Tetê et Dembélé en panne de confiance

Il est l’un de ceux que les supporters aimeraient en voir plus mais le Brésilien n’a pas profité de ce match de coupe pour retrouver la confiance, pas plus que Moussa Dembélé qui peut rejoindre dans cette catégorie des flops. L'attaquant poursuit sa longue disette et n'a plus trouvé le chemin des filets depuis septembre. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir eu l'ouverture du score au bout du pied à trois mètres à la 20e minute sur un débordement de... Tetê. Encore aligné sur le côté droit de l’attaque, le Brésilien a malheureusement fait tout ce qu’on ne veut pas voir de lui, hormis ce centre. Avec sa patte gauche, il s’est entêté à faire tout ce que les défenseurs savent déjà de lui : fixer, crocheter intérieur et se faire contrer.

Il a réussi une fois à se mettre en position de tir et sa frappe légèrement déviée n’a pas été loin de tromper Oukidja mais c’est trop peu pour un tel talent. Laurent Blanc a levé les bras à de nombreuses reprises face aux choix de l’ailier prêté par le Shakhtar Donetsk et on peut le comprendre. Tetê avait avoué que l’effet de surprise de son arrivée ne marchait plus et qu’il devait se réinventer et malheureusement, il n’a pas encore trouvé la solution. Dans le jeu offensif stéréotypé, les deux ailiers ne permutent d’ailleurs jamais afin de varier les combinaisons et c’est dommage.