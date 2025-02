Alexandre Lacazette à l’échauffement avant OL – OM (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Absent de l’entraînement ce vendredi, Alexandre Lacazette est en délicatesse avec son genou. L’incertitude persiste quant à sa présence contre Reims dimanche (15h).

Il est sorti en grimaçant quelque peu dimanche à Marseille, mais son absence ce vendredi à Décines n’avait rien à voir avec cette sortie. Seul absent notable du groupe de l’OL à deux jours de la réception de Reims, Alexandre Lacazette demeure incertain pour cette rencontre. Interrogé sur les raisons de cette non-présence à l’entraînement, Paulo Fonseca n’est pas forcément des plus optimistes au moment de parler de l’état de son capitaine. "Il s’est blessé pendant l’entraînement jeudi, il a un petit problème au genou. On a eu la possibilité de le faire reposer aujourd’hui, donc on va voir demain (samedi)", a concédé le coach portugais en conférence de presse.

Fofana postule pour le groupe

À deux jours d’un nouveau match crucial, l’OL pourrait donc se retrouver sans son attaquant de pointe, ce qui laisserait la porte ouverte à une titularisation de Georges Mikautadze. L’un des rares changements dans le onze lyonnais ? Fonseca a avoué qu’il ne souhaiterait pas "faire plus d’un ou deux changements. Je veux m’appuyer en grande partie sur l’équipe qui a commencé à Marseille." Pas de grandes révolutions à venir donc contre Reims et très certainement pas de Malick Fofana titulaire. Le Belge a repris l’entraînement mais "on va voir s'il commence le match. C'est important qu'il y ait de la stabilité dans l'équipe."