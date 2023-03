Ligue 1 : l'OL et Lille galèrent dans la surface adverse

Jonathan Bamba et Nicolas Tagliafico lors du match OL – Lille (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Depuis la reprise après la Coupe du monde, l'OL et sont les équipes de Ligue 1 ayant touché le plus de ballons dans la surface adverse. Pour autant, les deux futurs adversaires marquent peu dans cette zone sur cette même période.

On l'a bien vu lors du match face à Lorient le week-end dernier (0-0). Malgré des situations pour concrétiser une légère domination, l'OL n'est pas parvenu à tromper Mannone, soit en raison de la performance du gardien lorientais, soit à cause d'un manque de précision dans le dernier geste. Un mal récurrent chez le club rhodanien qui, surtout en l'absence d'Alexandre Lacazette, manque d'un buteur fiable derrière son capitaine.

Cela peut se vérifier dans les chiffres puisque le deuxième meilleur réalisateur de l'équipe cette saison se nomme Tetê (6), qui n'est plus dans le Rhône. Autre statistique qui illustre ce déficit, celle des ballons touchés dans la surface adverse et qui sont convertis en but. Selon Opta, Rayan Cherki et ses partenaires ont joué 320 balles en Ligue 1 dans cette zone depuis la reprise du championnat en décembre, soit le deuxième meilleur total derrière... Lille (321) qu'ils affrontent ce vendredi (21h).

8e total de buts pour l'OL

Et sur les 11 affiches disputées durant cette période, les deux formations ont connu toutes les deux des difficultés pour concrétiser leurs actions. Ainsi, le LOSC a marqué à 19 reprises dans la surface et l'OL 14 (8e bilan).