Encore dans le ventre mou de la Ligue 1 malgré sa bonne dynamique, l’OL tente de redresser la barre. S’ils affichent plus de points que la saison dernière à pareille époque, les Lyonnais sont plus distancés de l’Europe.

Avec trois victoires et un nul sur les quatre derniers matchs, l’OL a un rythme d’enfer. Un rythme qui laisserait penser que le club lyonnais est plus que jamais dans les cordes pour finir dans le haut du tableau. Pourtant, ce total de 10 points sur 12 ne vient que compenser les errements lyonnais des dernières semaines. L’OL reste 9e, bien qu’il fasse mieux que la saison dernière. A pareille époque, le club affichait 34 points contre 35 en 2022-2023. Les Lyonnais ont surtout plus gagné cette saison (10 contre 9), plus marqué (35 contre 30) et plus surprenant moins encaissé de buts (25 contre 30). Pourtant, au moment de faire le comparatif avec la saison dernière, les objectifs de début de saison sont bien plus loin.

A 11 points de la Ligue Europa...

En étant 8e de Ligue 1 après 23 journées l’an passé, l’OL n'était qu’à trois petits points de la Ligue Europa Conférence et quatre de la Ligue Europa. La Ligue des champions était déjà assez loin (8 points) mais aujourd’hui, les joueurs de Laurent Blanc aimeraient certainement être dans cette même situation. S’ils affichent un point de plus au classement, le retard sur l’Europe est bien plus conséquent avec des concurrents qui carburent devant. Revenu à six points de la 5e place, le club septuple champion de France est déjà bien distancé de la Ligue Europa qui représente un objectif à minima avec 11 points de retard. Et pour la Ligue des champions, il faudrait encore un point supplémentaire. Mais tant qu'il y a de l'espoir...