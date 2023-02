OL : El Arouch remplace Aouar, première pour Jeffinho à Auxerre

Vendredi (21h), l’OL se déplace à Auxerre pour la 24e journée de Ligue 1. Pour ce voyage dans l’Yonne, Houssem Aouar n’est pas assez remis de son état grippal. Il est remplacé par Mohamed El Arouch.

Les choses sont simples à l'OL. Vainqueur de Troyes et Lens lors de deux dernières journées, le club lyonnais vise tout simplement une troisième victoire de suite en championnat. Trois points qui doivent permettre aux coéquipiers de Castello Lukeba d'enchaîner et pourquoi pas recoller encore un peu plus à la course à l'Europe. Il faudra se défaire de l'AJ Auxerre, vendredi soir (21h). Un match à priori abordable sur le papier contre l'avant-dernier du championnat. Mais entre les aspirations et la réalité, il y a un monde dans le football.

Pour ce déplacement en Bourgogne, l'OL doit se passer d'Alexandre Lacazette et Malo Gusto, tous deux touchés musculairement la semaine dernière. Les deux Lyonnais ne seront pas les seuls absents puisque Houssem Aouar, grippé, n'est pas apte à faire le voyage. Ce forfait entraîne l'intégration de Mohamed El Arouch dans le groupe lyonnais. C'est la 2e apparition du jeune milieu après le déplacement à Ajaccio. Ayant débuté les entraînements la semaine dernière, Jeffinho n'avait pas été retenu contre Lens. Avec trois séances de plus dans les jambes, l'ailier brésilien fera le déplacement à Auxerre et remplace numériquement Lacazette.

Le groupe de l'OL contre Auxerre : Lopes, Riou, Bonnevie - Diomandé, Boateng, Kumbedi, Henrique, Tagliafico, Lovren, Lukeba - El Arouch, Caqueret, Lepenant, Thiago Mendes, Tolisso - Jeffinho, Barcola, Cherki, Dembélé, Lega, Sarr