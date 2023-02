Auxerre - OL : horaires, diffusion TV, avant-match

Johann Lepenant lors du match OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sur la pente ascendante, l’OL compte capitaliser sa bonne dynamique, ce vendredi à Auxerre. Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de cet Auxerre - OL comptant pour la 24e journée de Ligue 1.

L’avant-match

Mercredi, les joueurs de l’OL ont pris un bain de foule à l’occasion d’une séance ouverte au public. Un moment de partage avec les supporters qui s’inscrit dans la bonne dynamique sportive du club lyonnais depuis quelques semaines. Invaincus depuis six matchs toutes compétitions confondues, les coéquipiers de Corentin Tolisso se sont relancés en même temps qu’ils se sont rapprochés de la course à l’Europe. A six points d’un avenir européen, l’OL ne peut se permettre de se reposer sur ses lauriers s’il veut confirmer l’embellie.

Avec un déplacement à Auxerre, avant-dernier du championnat, la mission peut paraitre simple sur le papier, mais c’est bien là le plus grand danger. Se reposer sur ses acquis et subir une contreperformance. Dans le dur, l’AJA espère compter sur un possible relâchement mais Franck Passi, qui devrait encore assurer l’intérim sur le banc en raison de l’absence de Laurent Blanc, veille avec le staff à garder tout le monde en alerte. Il faut désormais le prouver sur le terrain de l’Abbé-Deschamps.

A quelle heure se joue Auxerre - OL ?

A 21h, Mr Brisard lancera la 24e journée de ce championnat de France à Auxerre. En raison des matchs de coupes d’Europe durant la semaine, le PSG, Nantes et Rennes ont eu droit à des rencontres plus tard dans le week-end. Ce sont donc les Lyonnais et Auxerrois qui vont ouvrir les hostilités avec la possibilité de mettre la pression sur leurs concurrents directs, que ce soit pour l’Europe ou pour le maintien.

Sur quelle chaîne voir Auxerre - OL ?

Quand un peu plus de 800 supporters de l’OL vont faire le déplacement jusque dans l’Yonne, ils seront bien plus nombreux devant leurs téléviseurs vendredi soir (21h). Qui dit match du vendredi soir, dit forcément une programmation sur Prime Video.