Auxerre - OL : les Lyonnais veulent confirmer leur regain de forme

Pour les Lyonnais, ce voyage à Auxerre vendredi doit servir à valider la bonne dynamique actuelle. Après la victoire face à Lens, une contreperformance dans l'Yonne ferait tâche.

C'est incontestable, l'OL montre des progrès dernièrement, que cela soit dans le jeu ou dans l'état d'esprit. Sa série de six matchs sans défaite atteste d'une spirale plus positive qu'elle ne l'a été début janvier, et même plus largement depuis plusieurs mois. Maintenant, l'Olympique lyonnais est encore hors des places européennes (9e), et il a donc du chemin à accomplir avant de s'estimer guéri.

Ce rétablissement passe par Auxerre ce vendredi, avec un duel contre l'AJA à 21 heures en ouverture de la 24e journée de championnat. En théorie, cette affiche doit permettre au groupe rhodanien d'engranger un nouveau succès face à un adversaire en difficulté et méfiant.

Faire sans Lacazette

Mais avec Anthony Lopes et ses coéquipiers, les supporteurs ne sont pas à l'abri d'une rechute, d'autant plus que le meilleur buteur, Alexandre Lacazette, manquera à l'appel.

Pour la première fois depuis un long moment, l'OL peut, du moins provisoirement, intégrer le top 7 de la Ligue 1, mettant ainsi la pression à Lorient (8e) et Nice (7e) qui joueront ce week-end. Pour cela, il faudra faire preuve de sérieux et ne pas tomber dans le piège chez le relégable auxerrois.