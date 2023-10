Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, l’OL va se déplacer à Rennes. Les retrouvailles avec Bruno Genesio se disputeront le dimanche 12 novembre à 17h05.

Après les matchs de la peur, l’OL va enchaîner avec les cadors de la Ligue 1 et c’est bien là tout le paradoxe. Avec seulement trois points au compteur, les joueurs lyonnais sont encore loin d’avoir affronté ce qui se fait de mieux en Ligue 1 ces dernières années. En huit journées, seul le PSG fait office de cador s’étant présenté sur la route de la formation rhodanienne. Après les matchs contre Clermont, Marseille et Metz, c’est un programme bien plus corsé au niveau de l’adversité qui va se présenter pour Fabio Grosso et ses joueurs. D’où l’intérêt de prendre le maximum de points d’ici à début novembre.

Après la réception de Metz le 5 novembre à Décines, l’OL se déplacera du côté de Rennes pour la 12e journée de Ligue 1. Cette rencontre toujours particulière avec le contingent d’anciens Lyonnais présents en Bretagne a été fixée au dimanche 12 novembre à 17h05. Elle sera co-diffusée par Canal Plus et Prime Video et va lancer le dernier tiers de cette première partie de saison pour les Lyonnais.