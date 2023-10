Après le derby contre Saint-Etienne et un déplacement à Reims, l’OL affrontera le Paris FC. Le duel entre les deux leaders actuels se tiendra en Île-de-France le dimanche 5 novembre à 21h.

Il a fallu attendre le dernier moment pour savoir quand se jouera le derby entre l’OL et l’AS Saint-Etienne (samedi 21h), il a fallu bien moins de temps pour connaître la programmation de la 6e journée de D1 féminine. Elle était d’autant plus attendue que cette journée mettra aux prises les deux leaders actuels du championnat. En effet, après le derby et les retrouvailles de Melchie Dumornay avec Reims (22 octobre), les Fenottes se déplaceront dans la capitale pour y affronter le Paris FC. Après la victoire lyonnaise contre Bordeaux (4-0), les deux formations sont à égalité de points et à la différence de buts. Mais les Franciliennes ont l’honneur de la première place en raison d’un plus grand nombre de buts inscrits.

Le dimanche 5 novembre à 21h, le Paris FC et l’OL seront-ils toujours au coude à coude ? Il faudra attendre les deux prochaines journées pour le savoir, mais ce duel sera quoi qu’il arrive attendu et peut-être un nouveau message envoyé par les Fenottes. Ayant les honneurs du prime time du dimanche soir, ce PFC - OL sera diffusé sur Canal Plus.