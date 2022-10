Ce mercredi (21h), l’OL lance sa campagne de Ligue des champions contre Arsenal. Pour cette 1re journée européenne, 10 000 supporters sont attendus au Parc OL.

L’UEFA aurait difficilement pu faire mieux pour commencer cette nouvelle campagne de Ligue des champions. Sonia Bompastor aurait elle peut-être préféré commencer en douceur face à toutes les blessures qui touchent son effectif mais c’est un choc qui attend l’OL ce mercredi. A 21h, les Fenottes affrontent Arsenal au Parc OL pour le début de cette campagne où elles ont pour objectif de conserver leur couronne.

Pour cette rencontre contre l’un des outsiders de la compétition, le club lyonnais devrait évoluer devant 10 000 spectateurs. C’est en tout cas ce qui a été annoncé en interne. L’horaire tardif (21h) en plein milieu de semaine n’aide pas forcément mais à quelques heures de la rencontre, il est encore possible de changer d’avis.

Il reste toujours des places disponibles (lien) dans les travées du Parc OL avec la possibilité de faire une bonne action. A l’occasion d’Octobre Rose, qui a pour but de sensibiliser et soutenir la recherche contre le cancer du sein, des places à 5€ ont été mises en vente et l'intégralité du montant du billet sera reversé directement à OL Fondation pour le Centre Léon Bérard.