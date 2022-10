Ligue 1 : seulement 400 supporters de l’OL autorisés à Montpellier

Samedi, l’OL se déplace à Montpellier pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Suite à un arrêté préfectoral, seulement 400 supporters lyonnais seront acceptés dans le parcage visiteurs.

Entre l’OL et Montpellier, il y a forcément un lien affectif. Avec la famille Nicollin, propriétaire du club et native de Lyon, tout d’abord. Avec la présence de Jordan Ferri dans le camp montpelliérain mais aussi désormais avec le duo Blanc - Passi, formé dans l’Hérault et aujourd’hui à la tête du sportif à l’OL. Malgré toutes ces belles histoires, la rencontre de samedi (17h) entre le MHSC et l’OL est vue comme à risque par la préfecture de l’Hérault. Un arrêté a donc vu le jour pour encadrer la venue des supporters lyonnais "en raison d’un contentieux ancien entre les supporters ultras des équipes."

La circulation et le stationnement dans le centre-ville de Montpellier et aux abord du stade de la Mosson sont interdits à "toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OL". Le déplacement des supporters lyonnais sera encadré avec des convois de bus et se fera sous escorte policière. La préfecture héraultaise a également annoncé que le parcage visiteurs sera limité à 400 supporters lyonnais "munis de billets délivrés grâce à un système de contremarque".