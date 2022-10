Adrien Truffert (Rennes) et Jérôme Boateng (OL) (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

En attendant le déplacement à Montpellier, samedi (17h), l’OL n’a pris qu’un point à l’extérieur. Il n’avait jamais été aussi mal à l’aise en dehors de ses bases depuis la saison 1982-1983.

Qu’il semble déjà loin le début de saison prometteur avec un 13 sur 15 après cinq journées. Six autres rencontres ont depuis suivi et pourtant l’OL n’affiche qu’une unité supplémentaire à son bilan comptable. Après avoir reçu à quatre reprises sur cinq rencontres, les Lyonnais ont été confrontés à la loi des déplacements et ça ne s’est clairement pas passé comme prévu. Depuis onze journées, l’OL est le mauvais élève de la Ligue 1 avec un seul point glané en cinq matchs joués hors de Lyon. C’était à Reims et il avait fallu attendre les dernières minutes pour voir Moussa Dembélé réduire le score.

Aucune victoire à l'extérieur en 1982-83

Cet enchaînement de mauvais résultats loin du Parc OL joue clairement dans la 10e place actuelle occupée par les coéquipiers d’Alexandre Lacazette. Il fallait remonter à la saison 1982-1983 pour voir le club lyonnais marquer aussi peu de points à l’extérieur à ce stade du championnat. Un exercice noir pour l’OL qui avait réussi à faire la passe de cinq défaites de suite en championnat et de ne remporter aucune rencontre à l’extérieur. Laurent Blanc et ses joueurs aimeraient ne pas égaler ce triste record en s’imposant dès samedi à Montpellier.