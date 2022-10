OL - Arsenal : Cayman unique changement par rapport à Bordeaux

Janice Cayman (Photo by Clive Brunskill / POOL / AFP)

Ce mercredi, l’OL fait son entrée en Ligue des champions face à Arsenal. Pour affronter les Anglaises, Sonia Bompastor a souhaité miser sur l’expérience de Janice Cayman plutôt que la jeunesse de Vicky Becho à droite de l'attaque.

C’était en grande partie attendu et ce n’est finalement pas une surprise. Pour l’entrée en lice de l’OL en Ligue des champions et le choc contre Arsenal, Sonia Bompastor a décidé de miser sur l’expérience. Trois jours après la victoire à Bordeaux en championnat, l’entraîneure lyonnaise n’a effectué qu’un seul changement en ajoutant le vécu de Janice Cayman à droite de l’attaque aux côtés d’Eugénie Le Sommer et Melvine Malard.

Un peu trop entreprenante en Gironde, Vicky Becho paye très certainement son inexpérience au haut niveau pour une telle affiche européenne. Touchée à une cheville déjà douloureuse face à Bordeaux, Alice Sombath s’est parfaitement remise et peut tenir sa place comme pendant de Wendie Renard en défense centrale.

La composition de l’OL contre Arsenal : Endler - Jaurena, Renard (cap), Sombath, Bacha - Henry, Horan, Van de Donk - Cayman, Le Sommer, Malard