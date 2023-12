Ligue des champions : l’OL à l’épreuve du calendrier et des pépins

Ce mercredi (21h), l’OL joue son troisième match de la phase de poule. Le rendez-vous contre Brann doit permettre aux Fenottes de s’emparer seules de la première place, malgré les pépins qui s’accumulent.

Dans une semaine, l’OL mettra un terme à sa première partie de saison du côté de Bergen. Après six mois bien intenses, les Fenottes vont refermer le chapitre de cette année 2023 en Scandinavie, bien que ce ne soit pas encore les grandeurs froideurs norvégiennes, selon les journalistes présents mardi à Décines. Un dernier déplacement que les Lyonnaises attendent forcément avec impatience. Pas seulement pour s’ouvrir un peu plus les portes de la qualification, mais surtout pour prendre un repos bien mérité.

En vacances dès le 22 décembre, les joueuses de l’OL auront quelques jours pour décompresser et recharger les batteries avant d’attaquer un mois de janvier qui ramènera très vite les Fenottes à la réalité d’un calendrier surchargé. Pas une excuse pour Sonia Bompastor avant d’affronter Brann ce mercredi. "Quand vous êtes l’OL, vous avez des ambitions et un effectif qui est préparé en conséquence. On veut jouer sur tous les tableaux, on démarre pour gagner tous les trophées donc notre effectif est armé pour faire face au calendrier."

Un match tous les 4 jours depuis un mois pour les internationales

Ce premier rendez-vous contre le club norvégien à Décines n’est que le deuxième après la trêve internationale de novembre. Derrière, il ne restera que le match retour et le déplacement à Fleury samedi (13h30). Seulement, ce match aller contre Brann sera le 8e depuis début novembre, et même 10 si l’on connait les deux matchs internationaux de la trêve internationale. Un rythme soutenu dont s’est plaint Wendie Renard après la victoire contre Lille et qui ne devrait pas aller en s’arrangeant au fil des années. Qui dit plus de matchs, dit forcément des pourcentages de blessures plus élevées et l’OL n’est clairement pas verni sur ce point-là depuis deux semaines.

Quand la formation rhodanienne avait été plutôt épargnée depuis le début de la saison et que le staff avait mis en place une rotation dans l’effectif, la réalité du terrain et de la fatigue a fini de faire son travail, au grand dam de l’entraîneure de l’OL. "Tout le monde doit faire en sorte que sur la récupération, le voyage, le transport, on optimise et on fait en sorte de mettre les joueuses dans les meilleures conditions pour qu’elles puissent rentrer en club en parfaite condition."

Une demi-équipe absente contre Brann

Ce mercredi, Sonia Bompastor doit composer avec une demi-équipe de titulaire sur le flanc. Même si elle est sur la voie du retour et qu’elle recommence à faire quelques exercices avec le groupe, Delphine Cascarino est sur le flanc depuis des mois et n’est désormais plus la seule à remplir la case infirmerie au moment des matchs lyonnais. Melchie Dumornay a récemment été opérée et sera sur le flanc plusieurs semaines. Les ennuis ne sont pas arrêtés là avec ce retour de trêve internationale. Vicki Becho, Eugénie Le Sommer, toutes deux gênées musculairement, et Lindsey Horan victime d’une entorse à la cheville, seront "examinées au jour le jour" mais on voit mal le staff médical lyonnais prendre le moindre risque avec seulement deux matchs à disputer avant la trêve.

Cette dernière arrive certes au bon moment pour régénérer les batteries, mais cela ne doit pas faire oublier l’incongrue décision de placer par exemple un match de championnat quelques heures / jours après la fin d’une trêve. "Avec la sélection, la compétition qui s’enchaîne et les voyages, physiquement et mentalement ça pèse, a avoué Vanessa Gilles. Je suis arrivé jeudi à 17h et il y avait match vendredi à 21h avec 18h de voyage et 9h de décalage, donc c’est un peu compliqué."

L’OL est l’OL et a la profondeur de banc pour palier à ces inepties. Seulement, on peut voir ça comme une concurrence déloyale à devoir puiser dans sa réserve (dans tous les sens du terme) à cause d’un manque de logique des instances. Ce mercredi, Selma Bacha et Kadidiatou Diani seront de retour et devraient même être titulaires pour accompagner Ada Hegerberg. Une bonne nouvelle pour Bompastor.