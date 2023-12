OL - Brann : Bacha, Carpenter et Diani de retour

Trois retours et des forfaits pour l'OL contre Brann (mercredi 21h). La bonne nouvelle vient de la présence dans le groupe de Bacha, Carpenter et Diani.

C'est à groupe toujours compétitif qu'a convoqué Sonia Bompastor pour affronter Brann mercredi (21 heures). Néanmoins, pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, les Fenottes seront loin d'être au complet. Commençons toutefois par les bonnes nouvelles, à savoir les retours d'Ellie Carpenter, Selma Bacha et Kadidiatou Diani, toutes les trois absentes contre Lille (5-0).

Un groupe de 20 joueuses

A contrario, Lindsey Horan, Eugénie Le Sommer et Vicki Becho, comme on le pressentait, ne seront pas de la partie. L'Américaine est touchée à la cheville (entorse), tandis que les deux Françaises sont victimes de soucis musculaires. Il n'est pas certain qu'on les revoit avant 2024.

Il manque également à l'appel Delphine Cascarino et Melchie Dumornay. L'opportunité pour les jeunes Sangaré, Oillic et Swierot de vivre une soirée européenne.

Le groupe de l'OL contre Brann : Benkarth, Endler, Belhadj - Bacha, Carpenter Gilles, Mbock, Morroni, Sangaré, Sombath, Renard - Däbritz, Damaris, Majri, Marozsan, Oillic, Swierot, Van de Donk - Becho, Hegerberg