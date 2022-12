L'OL a inauguré son parc de panneaux photovoltaïques

Lancé en 2019, le parc de panneaux photovoltaïques de l'OL a été inauguré vendredi. Celui-ci doit couvrir, à terme, 80% de ses besoins en électricité.

Dans un contexte énergétique mondial peu favorable, l'Olympique lyonnais a inauguré vendredi 9 décembre son parc de panneaux photovoltaïques. Les travaux avaient été lancés en septembre 2021 et représentent une surface de 50 000 m². "L'intérêt, je vais remonter trois ans en arrière, n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Trois ans avant, c'était vraiment sur cette problématique d'héritage, cette énergie sur le développement durable, détaille Xavier Pierrot, directeur général adjoint d’OL Groupe. On souhaitait utiliser à plein les outils que nous avons ici. Nous avions plusieurs milliers de mètres carrés qui servaient uniquement de parking les soirs d'événement. Il était important de rentabiliser l'espace et de se dire, en 2019, soyons innovants et visionnaires."

Cette installation solaire sur les ombrières ou les bâtiments va lui permettre de réaliser de belles économies dans un avenir proche. "A l'époque, ce n'était pas pour des raisons financières car l'électricité était rachetée à des montants supérieurs à ce que nous coûtaient les achats d'électricité. Trois ans plus tard, lorsqu'ils sont en service, nous sommes dans la crise énergétique et nous sommes contents de ne pas devoir commencer un projet, mais juste d'en récolter les fruits. Il y a donc ce double intérêt aujourd'hui : environnemental et financier. On couvre 80% des besoins du stade par la production des panneaux photovoltaïques", expose le dirigeant rhodanien.

D'autres projets vont voir le jour

Xavier Pierrot nous assure que l'OL ne compte pas s'arrêter là, avec d'autres idées sur le thème environnemental, mais aussi des constructions en cours. "On complète ces projets car un dernier parking n'a pas été recouvert. On a lancé une étude à ce sujet. L'Arena sera équipée d'une centrale d'auto-consommation et d'injection réseau en panneaux photovoltaïques. On regarde aussi ce qu'on peut faire aussi sur d'autres sujets, notamment sur la problématique de stockage de l'électricité produite. Nous avons envie de continuer dans ce sens. On le dit souvent, nous sommes un club de football, bien évidemment, mais nous sommes propriétaires de nos infrastructures, ce qui nous crée des responsabilités et des possibilités, explique-t-il. On a la chance d'avoir un président entrepreneur (Jean-Michel Aulas) qui, lorsqu'on lui présente des projets qui ont un intérêt général pour le futur et l'héritage, nous suit, nous accompagne. C'est une grande fierté ensuite de les voir mis en œuvre."