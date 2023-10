L'OL lance une collection inspirée d'une tunique emblématique

En collaboration avec adidas, l'OL a imaginé une collection vestimentaire au look rétro qui s'inspire du maillot domicile de la saison 1995-96.

Amoureux d'une ancienne époque de l'OL, vous vous retrouverez peut-être dans la collection vestimentaire lancée par le club et l'équipementier adidas. Celle-ci puise son inspiration d'une tunique emblématique, celle de l'exercice 1995-1996.

11 articles sont mis en vente

11 produits sont disponibles sur la boutique officielle de l'Olympique lyonnais. Cela va du fameux maillot avec un col tricolore et un haut à damier, à la veste et au jogging. Vous pourrez aussi y retrouver un t-shirt ou un sweatshirt bleu clair ou dans un ton plus foncé.

Johann Lepenant égérie de la nouvelle collection OL/adidas (@OL/adidas)

Les prix vont de 20,99 euros à 110 euros, sachant que certaines démarques sont proposées sur des articles.

Cela n'est pas sans rappeler l'actuel maillot extérieur des joueurs de Fabio Grosso et le groupe de Sonia Bompastor. Celui-ci affiche fièrement le logo historique de l'OL. Un peu de nostalgie dans une période de transition pour l'institution rhodanienne.