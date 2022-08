L'OL n'a jamais perdu à domicile contre l'AC Ajaccio

En près de 70 ans, Lyon et Ajaccio se sont affrontés à 29 reprises. Le club rhodanien, qui compte 18 victoires dans ce duel, ne s'est jamais incliné à domicile.

Pour retrouver les prémices d'un affrontement entre l'Olympique lyonnais et l'AC Ajaccio, il faut remonter à l'an 1953. Dans un match d'un autre temps, la formation rhodanienne corrigeait le club corse sur le très lourd score de 10 buts à 0 en Coupe de France (CDF). Depuis ce duel, Lyonnais et Ajacciens ont croisé le fer à 28 autres reprises (26 fois en championnat et deux fois en CDF), comme l'indique le site OLPasséPrésent. Marquées par une trêve de près de 30 anneés entre le début des années 70 et des années 2000, ces confrontations ont repris quand l'OL affirmait sa domination sur le championnat de France.

18 victoires, 5 nuls et six défaites

Ainsi, depuis 2002, Lyon est sorti vainqueur à 11 reprises de cette opposition, pour trois matches nuls et seulement deux défaites. Au total depuis 70 ans, le bilan s'élève à 18 victoires lyonnaises, cinq égalités et six revers. Mieux, le club lyonnais ne s'est jamais incliné à domicile contre Ajaccio, que ce soit au stade de Gerland ou plus récemment au Parc OL. Vendredi en ouverture de la Ligue 1, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers tenteront de conserver cette jolie statistique à domicile face au récent promu.